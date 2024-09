Il match di questa sera travedrà protagonisti i portieri… anche fuori dal terreno di gioco. L'Allianz Stadium, infatti, potrà riabbracciare, atteso per un giro di campo con cui saluterà i tifosi bianconeri dopo l'addio al calcio, un momento che gli era stato "promesso" non avendo avuto la possibilità di congedarsi come avrebbe voluto alla fine della scorsa stagione prima che la società decidesse di risolvere il suo contratto. Ma il polacco non sarà l'unico ex portiere presente allo stadio torinese: sugli spalti ci sarà anche, che assisterà alla partita dalla tribuna con la sua famiglia dopo un lungo periodo di assenza dovuto ai suoi gravi problemi di salute. Lo riporta Tuttosport.