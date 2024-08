Futuro Szczesny, le ultime sul portiere della Juve

Perché Szczesny non è ancora andato via

Il futuro dirimane incerto. Tutti i giocatori della Juventus si sono ritrovati alla Continassa, gli ultimi ad arrivare sono stati i brasiliani e Yildiz. Tutti appunto, il portiere polacco. Szczesny, già sostituito dall’ex Monza Michele Di Gregorio, prosegue nelle “vacanze forzate” in attesa di una nuova avventura.Teoricamentedopo gli impegni con la nazionale. In pratica però non solo ha ritardato il suo rientro saltando la tournée in Germania ma non è ancora tornato alla Continassa e chissà a questo punto se lo farà. Una scelta condivisa ovviamente in primis dal club, che ormai è andato oltre Tek. Szczesny quindi si guarda intorno alla ricerca del prossimo capitolo della sua carriera.Ma dove può andare Szczesny? Dopo che è saltata la trattativa con l'a inizio luglio e non è stata portata avanti la pista Monza, che adesso pensa a Rui Patricio, l'ex Roma ha ricevuto diversi sondaggi, ma per il momento, come riporta la Gazzetta dello Sport,Szczesny ha un contratto con la Juventus fino al 2025 ma ormai le parti hanno deciso di separarsi. La Juve spera di salutare a breve il polacco perché dal suo addio arriverebbe un importante risparmio relativo agli ingaggi.