Secondo quanto riferito da Sky, il futuro di Wojciech Szczesny è ancora tutto da definire in seguito alla risoluzione del contratto che lo legava alla Juventus fino all'estate del 2025. Il portiere polacco è chiamato dunque a valutare tutte le possibilità che gli verranno offerte. Dopo il mancata trasferimento all'Al-Nassr - con il club saudita che ha preferito il brasiliano Bento - è presto tramontata anche l'opzione, piuttosto suggestiva, del Monza con Adriano Galliani che ha cullato il sogno di portare Tek in Brianza per qualche settimana, ma la trattativa non ha mai fatto registrare sviluppi concreti. Ecco perché, sempre secondo quanto riferito da Sky, Szczesny potrebbe addirittura valutare l'ipotesi del ritiro dal calcio a 34 anni.