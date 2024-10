Primo Clasìco e prima vittoria per Wojciech, che ha assistito dalla panchina alla trionfale vittoria del Barcellona per 4-0 contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Il poker blaugrana ha scatenato festeggiamenti negli spogliatoi, dove il portiere polacco è apparso in alcuni video ufficiali mentre fumava.L'immagine di Szczęsny, che emerge dal gruppo festante con il fumo che esce dalla bocca, è diventata virale, tanto che il Barcellona ha rapidamente rimosso il video da tutti i propri canali social. Tuttavia, ormai il danno era fatto e le immagini avevano già circolato ampiamente sul web.