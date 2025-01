Perché Szczesny è stato espulso in Supercoppa

La finale diè durata solo 55 minuti per. L'ex portiere della Juventus è stato espulso infatti ad inizio del secondo tempo, quando il risultato era 5-1 per i blaugrana. L'arbitro del match, Gil Manzano, richiamato dal Var ha deciso correttamente di estrarre il rosso per il polacco.Szczesny si è trovato davanti Kylian Mbappé, servito perfettamente da Bellingham. Il portiere del Barcellona ha fermato Mbappé che lo aveva saltato colpendolo sul piede. Espulsione netta per l'ex Juventus. Sulla punizione ha segnato il Real con Rodrygo.