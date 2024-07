Negli ultimi tempi, il portiere della Juventus, Wojciech, è stato al centro di numerose voci di mercato. In particolare, si era parlato di un interesse concreto da parte dell'Al-Nassr, il club saudita dove gioca Cristiano Ronaldo. L'offerta sul tavolo era allettante: un contratto biennale da 40 milioni di euro. Tuttavia, la Saudi Pro League non sembra essere la priorità per il portiere polacco, che vuole valutare anche altre proposte prima di prendere una decisione finale.Recentemente, il nome di Szczęsny è stato accostato anche al Monza. Adriano Galliani, dirigente del club biancorosso, ha dichiarato di non avere fretta nelle trattative, scherzando sul suo soprannome "il condor" e suggerendo che i movimenti di mercato importanti potrebbero avvenire verso la fine di agosto. Tuttavia, l'operazione che porterebbe Szczęsny al Monza appare piuttosto complicata per diversi motivi: