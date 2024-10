Szczesny al Barcellona: cosa succede per la Juventus

: è ufficiale il trasferimento del portiere polacco nella squadra catalana, che lo ha convinto a rispolverare i guantoni nonostante avesse già annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo l'addio alla. L'estremo difensore aveva svolto le visite mediche nella giornata di ieri, per poi assistere dallo stadio alla sfida dei suoi nuovi compagni contro lo Young Boys.Ora non ci sono dubbi, sarà Tek a prendere il posto tra i pali dell'infortunato Marc-André Ter Stegen, grazie alla firma di un contratto fino al 30 giugno 2025. Un'ottima notizia per la sua carriera, che sembrava ormai conclusa, e per la stessa, che risparmierà qualche milione sulla buonuscita che aveva concordato con Szczesny al momento della risoluzione consensuale del contratto.