Wojciechè pronto a vivere una nuova fase della sua carriera. Già eliminato dall'Europeo con la sua Polonia, il portiere classe 1990 sembra prossimo a dire addio alladopo nove stagioni per andare a rinforzare l', dove gioca anche l'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. La fumata bianca è ormai vicinissima, con i bianconeri in attesa dell'ultimo rilancio della società saudita per chiudere la trattativa nei prossimi giorni: l'operazione dovrebbe chiudersi, comunque, per una cifra vicina ai 4-5 milioni di euro. Lo riporta TMW.