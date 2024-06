Svizzera-Italia, l'occasione di Nicolò Fagioli

Quella traè una gara di quelle che tengono tutti incollati davanti alla televisione. Amanti del calcio e non, ma quando gioca la Nazionale si sa diventano tutti tifosi. È una di quelle gare chiave, quelle da dentro o fuori, che segnerà il passaggio o meno del turno degli azzurri ed il proseguo del percorso europeo dove sono campioni in carica, ricorderete tutti la notte di Wembley.Una gara fondamentale dove chi avrà un'occasione incredibile è Nicolò, salgono sempre più le possibilità di vederlo titolare nella gara di oggi alle 18. Soprattutto complice anche il buon ingresso, energico ed ordinato, che si è visto contro la Croazia. Andrea Pirlo lo aveva incoronato come suo successore, ecco che oggi Fagioli avrà la sua prima chance da regista dell'Italia. Per il centrocampista della Juventus anche un'occasione di lasciarsi alle spalle il duro periodo della squalifica, per segnare così ufficialmente un prima e un dopo, che potrebbe essere ancora più sorridente del prima. Tutto però, parte da stasera.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui