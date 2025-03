Tether, Exor e la Juventus: cosa ci dice l’intervista di Paolo Ardoino

AFP/Getty Images

Un turbinio investe una casa dove le finestre faticano a restare chiuse, gli spifferi entrano un po’ dappertutto. È questa la rappresentazione dellaad oggi. La squadra fatica, i risultati non arrivano e tutti sono in discussione: in tutto questo, i tifosi cercano appigli altrove, a chi tiene le redini del club, alla proprietà.Inoltre, di recente, l’acquisizione delle quote da parte die le tante dichiarazioni del CEO Paolostanno facendo sognare i tifosi bianconeri. Tra rialzo delle azioni della Juve, proclami vincenti e quant’altro, l’attenzione sembra essersi spostata più al piano economico/finanziario – che promette di dare soddisfazioni -, rispetto al campo dove, al contrario, ad oggi di soddisfazioni ce ne sono davvero poche.

Elkann Juve, l’impegno di Exor

Tether Juve, le parole di Ardoino dicono tutto

Cosa può succedere in futuro

Exor è e resta ampiamente l’azionista di maggioranza della Juventus: chi tiene le redini e chi decide la strada da seguire. Exor, negli ultimi anni, anche nei momenti più complicati, non ha mai fatto mancare il suo sostegno economico al club che si è concretizzato in aumenti di capitale.Inoltre, adesso, nel momento più complicato, John Elkann sembra aver acceso i suoi personali riflettori su quello che succede e che non funziona alla Juventus. Il Corriere dello Sport racconta di un vertice d’emergenza con la dirigenza, più in generale ogni decisione sul futuro – dall’allenatore, al mercato, passando per i rinnovi dei calciatori -, è al momento congelata. Cosa ci dice tutto questo? Ci racconta che, al momento, la proprietà non sembra certo propensa a disimpegnarsi dalla Juventus, anzi.In tutto questo che ruolo ha Tether? La capacità di incidere al momento è pressoché nulla e poco c’entra che Tether possieda l’8,2% del capitale della Juventus. L’intervista del CEO Paolo Ardoino, oggi a Tuttosport, ci racconta che, nonostante la volontà di Tether, non ci sia ancora stato un contatto diretto, un accordo, una partnership tra Tether e Exor e, quindi, nessun progetto comune tra le due superpotenze.Le parole di Ardoino: "Credo che la nostra società possa dare una mano concreta alla Juventus. La vera domanda è se la Juventus vuole una mano concreta da noi. Cioè, noi siamo piccoli azionisti in questo momento. Io vedo su X la gente che mi dice “Eh, però sbrigatevi a sistemare le cose”. Abbiamo una quota piccolina, quindi facciamo il possibile, ci farebbe piacere aiutare, però sta tutto alla dirigenza e alla proprietà. Noi ci siamo fatti avanti, siamo qui, vogliamo supportare la squadra. Per noi è un investimento sicuramente veramente a lungo termine perché, ripeto, siamo dei tifosi, e crediamo nelle potenzialità enormi della Juventus, poi non siamo noi proprietari, quindi cambiare anche una virgola in questo momento è impossibile".Due realtà apparentemente distanti e prive di sinergie? Non proprio. La situazione attuale vede Tether ed Exor ancora senza un accordo concreto o un progetto comune legato alla Juventus, ma questo non significa che in futuro le cose non possano evolversi.Al momento, non è stata trovata una linea condivisa su cui impostare una collaborazione, ma il dialogo potrebbe aprirsi nei prossimi mesi. Il fatto che non ci siano ancora sviluppi non esclude la possibilità che le due parti possano trovare un punto d’incontro e avviare iniziative congiunte.Le dinamiche nel mondo degli affari e dello sport cambiano rapidamente, e nuovi scenari possono emergere da un momento all’altro. La fotografia attuale racconta di due entità che non hanno ancora intrecciato i loro percorsi, ma questo non significa che la situazione sia destinata a rimanere invariata. Il futuro potrebbe riservare sorprese, con possibili collaborazioni che potrebbero rafforzare ulteriormente il progetto Juventus.