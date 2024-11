Quanto può guadagnare la Juventus dalla Supercoppa Italiana

Lapuò (anzi, deve…) provare a finanziare almeno una parte del mercato di gennaio con la, che oggi assume un significato diverso da questo punto di vista rispetto a quello che poteva avere qualche mese fa. La sola partecipazione al torneo in programma a Riad a inizio gennaio prevede infatti un "semplice" gettone di 1,6 milioni di euro a società (oltre ai bianconeri saranno in gara Inter, Atalanta e Milan). Vincere la semifinale (contro i rossoneri, per la Vecchia Signora) consente poi di veder aumentare il proprio jackpot a 5 milioni, mentre alzare invece il trofeo e quindi vincere la finalissima permette di portarsi a casa 8 milioni, come scrive Tuttosport.Ecco perché la Supercoppa è un obiettivo da non fallire per la Juve, che a differenza delle avversarie non deve intervenire sul mercato per il solo desiderio di mettere una ciliegina sulla torta ma proprio per la necessità di occupare quelle caselle rimaste vuote dopo i gravi infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal, oltre che, possibilmente, di rinforzare l'attacco. Qualche milione in più, di questi tempi, non si butta di certo via.