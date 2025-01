Juventus-Milan, le parole di Reijnders

Tijjaniha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa tra Milan e Inter di domani sera. Queste le sue parole sulla finale vinta contro la Juventus:"Penso che nel primo tempo non siamo stati abbastanza aggressivi contro la Juventus. Non ci siamo presi dei rischi. Invece nel secondo tempo abbiamo dimostrato che potevamo essere molto più aggressivi. Abbiamo creato tante occasioni e siamo riusciti ad arrivare alla partita di domani dove dovremo esserlo fin dall’inizio, fin dal primo tempo".