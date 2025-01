Questa è la sintesi di quanto accaduto ieri sera, alle 20 italiane, le 22 a Riad in Arabia Saudita. La Juventus è uscita sconfitta per 2-1 dal Milan del nuovo tecnico (e papà di Francisco) Sergio Conceicao. Rossoneri alla prima con il nuovo allenatore che hanno subito il vantaggio firmato da Kenanma poi la Juventus è sembrata spegnersi e lasciare prendere il sopravvento al Milan che ora si è accaparrato la finale della competizione in programma lunedì sera a Riad contro l'Inter, sarà quindi derby della madonnina. Clicca su "vai alla gallery" per leggere le pagelle dai principali quotidiani sportivi italiani.





