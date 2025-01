Juventus-Milan, la pagella di Vlahovic

Una gara decisamente non degna di nota quella di Dusan Vlahovic ieri sera contro il Milan nella sconfitta per 2-1. Dusan poi uscito dopo 65 minuti per lasciare il posto a Nico Gonzalez. Questa la sua pagella dai principali quotidiani sportivi italiani:Ha il pallone giusto a inizio ripresa, ma pressato da Tomori non impatta nel modo giusto. Combina poco, la sua utilità però si comprende quando esce, chiaramente scontento.Pronti via e sbaglia un controllo dei suoi a vanificare una percussione veloce di Mbangula. Poi fa a spallate sui rinvii di Di Gregorio, ma mica molto di più. A inizio ripresa si mangia un gol dei suoi davanti alla porta tirando di piatto largo e ciao 2-0! Siamo alle solite.Da subito impreciso e frenetico. Tiene pochi palloni, sbaglia tanti passaggi e spreca su assist di Yildiz. Però quando esce la Juve prende subito goal.