Juventus-Milan, la gara di Kenan Yildiz

Minuti giocati: 90'

Goal: 1

Tocchi: 49

Precisione dei passaggi: 24/28 (86%)

Cross (riusciti): 9(3)

Grandi opportunità create: 1

Tiri in porta: 2

Contrasti a terra (vinti): 6 (4)

Duelli aerei (vinti): 2 (2)

, difficile da digerire, quella rimediata dalla Juventus ieri sera. Una sconfitta che però lascia anche qualcosa che fa sorridere e quel qualcosa è il proprio numero 10 Kenan. La luce nel buio, tenebroso, della serata di Riad dove a imporsi è il Milan per 2-1. Kenan sblocca la sfida, poi è l'ultimo a mollare, anche quando i bianconeri sono sotto. Alla fine si inginocchia, fragile, dopo non essere riuscito nell'impresa di portare la Juve in finale. I numeri della gara di Kenan però mettono in luce che per la Juventus oggi non si può rinunciare a lui, e pensare che se Conceicao non si fosse fermato nel riscaldamento Kenan sarebbe partito dalla panchina. Di seguito i suoi numeri (dati SofaScore)





