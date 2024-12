Supercoppa Italiana: il montepremi per chi vince

Lasarà impegnata nellache anche quest'anno si giocherà con la formula delle Final Four, con semifinali e finale. I bianconeri giocheranno contro il Milan mentre nell'altra semifinale si affronterannoMa quanto incasserà chi vince il trofeo?Il montepremi complessivo per la Supercoppa Italiana è salito a 23 milioni di euro. Di questi, circa 16,2 milioni sono destinati alle squadre partecipanti e saranno così suddivisi: 1,6 milioni di euro per ognuna delle semifinaliste perdenti, 5 milioni di euro per la squadra sconfitta in finale, 8 milioni di euro per la squadra vincitrice.