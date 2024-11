Supercoppa italiana, come cambia il calendario della Juve

La Lega Serie A ha reso noto che la semifinale ditrasi giocherà a Riyadh (Arabia Saudita)alle 20.00 (ora italiana, 22.00 locali). L'eventuale finale è invece in programma lunedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, alla stessa ora (diretta televisiva per tutte le gare su Canale 5).Per via della competizione - che vedrà in campo anche Inter e Atalanta - si è reso necessario un rinvio della, che metterà i bianconeri di fronte proprio ai bergamaschi: la partita è quindi stata riprogrammata peralle 20.45. Il turno successivo di Serie A, che però si giocherà prima proprio a causa di questo cambio nel calendario, coinciderà con il derby della Mole:andrà quindi in scena sabato 11 gennaio 2025 alle 18.00.





