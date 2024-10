Dove si gioca la Supercoppa italiana 2024?

Lavedrà lacontendere il trofeo a Inter, Milan e Atalanta. Proprio così, perché anche in questa stagione il trofeo si giocherà con il format della Final Four. L'Inter si è qualificata in qualità di squadra campione d'Italia, mentre la Juve ha staccato il pass grazie alla vittoria della Coppa Italia. E Milan e Atalanta? I rossoneri hanno ottenuto la qualificazione grazie al secondo posto nell'ultima Serie A, mentre la Dea è riuscita comunque ad accedere al torneo in qualità di finalista, seppur perdente, della Coppa Italia. Il tabellone è già stato ufficializzato: le due semifinali saranno Inter-Atalanta e Juventus-Milan. Le due vincenti si contenderanno poi il trofeo. Ma dove si gioca la Supercoppa italiana 2024?Come avvenuto nell'ultima edizione, la Supercoppa italiana 2024 si disputerà in Arabia Saudita e, per la precisione, nella città di Riyadh. Tutte le partite in programma, ovvero le due semifinali e la finale, si disputeranno al Kingdom Arena.