Supercoppa italiana 2024: date e calendario

All'imbocco del nuovo anno, ovvero il 2025, ci sarà subito spazio per uno degli appuntamenti più importanti della prossima stagione. Dal 2 al 6 gennaio, infatti, si giocherà lache, per, il secondo anno verrà disputata con il format rinnovato della Final Four in Arabia Saudita. La Lega Serie A, nella giornata di martedì 8 ottobre, ha ufficializzato le date delle semifinali e della finale.Il 2 gennaio si giocherà la prima semifinale tra, mentre il giorno seguente (3 gennaio) sarà il turno di. Le vincenti delle due semifinali si sfideranno il 6 gennaio nella finalissima in programma a Riyadh che decreterà il vincitore del trofeo.Inter-Atalanta (2 gennaio 2025)Juventus-Milan (3 gennaio 2025)da definire (6 gennaio 2025)