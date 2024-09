Luis Suarez ha deciso di dare l'addio ufficiale alla Nazionale dell'Uruguay, decidendo di chiudere la sua esperienza con la Seleccion dopo aver preso parte all'ultima Copa America. La sfida contro il Paaraguay, che si giocherà nella notte tra venerdì e sabato, sarà infatti l'ultima apparizione di Suarez con la maglia del suo Paese. Nel corso di una conferenza stampa, nella quale l'attaccante dell'Inter Miami ha pianto per l'emozione, El Pistolero ha confermato le sue intenzioni:"Questa sarà la mia ultima partita con la nazionale. Ci ho pensato, ho analizzato la cosa ed ho deciso che è il momento giusto per dire addio, perché ho le mie ragioni, non c'è nessuno che prenda la decisione per me. E' difficile, ma è il momento giusto in cui posso giocare l'ultima partita con la Nazionale. E la giocherò con lo stesso entusiasmo della mia prima partita, nel 2007.Il mio errore più grande. Io ho dimenticato quell'episodio, mi piacerebbe che la gente dimenticasse come me, per non rovesciare tutto. Vorrei che si ricordassero di tutte le cose belle che ho fatto".