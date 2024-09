Ai microfoni de La Gazzetta dello Sportha detto la sua sull'inizio di stagione della Juventus: "è un allenatore istintivo, geniale. Adesso sta ancora studiando al meglio le sinergie e gli incastri di unarivoluzionata in estate. Partita dopo partita, mi sembra “aggiungere” un tassello al suo mosaico tecnico-tattico. La solidità difensiva è qualcosa di oggettivo e raro per un allenatore su una nuova panchina. La Juventus è forte. E se comincia a trovare il goal, diventa dura da affrontare. I bianconeri hanno tutto: compattezza, organizzazione, idee, molta qualità e un ambiente tornato carico e unito. Gli attacchi esaltano i tifosi, ma senza le difese non si vincono i trofei. Da allenatore, firmerei per iniziare un nuovo ciclo senza subire goal".E su: "Dusan ha tutto per essere il terminale bollente di questa Juve e uno dei migliori della A. Però, attenzione: a Thiago piace palleggiare. E adesso Vlahovic, a differenza di inizio stagione quando alle spalle aveva, ha un trequartista comeche “lega” più con il centrocampo. Vlahovic, fortissimo a ridosso dell’area, deve migliorare nell’aiutare la squadra di spalle. Soprattutto quando si trova lontano dalla porta, in modo da rifinire con qualità per i compagni che si inseriscono".