Non è ancora il momento di pensare allaper lo. Un po' come i bianconeri che domani affronteranno la Lazio, la squadra tedesca è infatti attesa a sua volta da un big match nel fine settimana di campionato, quello contro il Bayern Monaco capolista, anch'esso in trasferta (fischio d'inizio alle 18.30 di sabato). La prossima avversaria dei bianconeri innon ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, tanto che ora è ottava in Bundesliga.Il grande exha spiegato così la situazione, intervenendo ai microfoni di Tuttosport: "Ci stiamo gradualmente abituando a una stagione diversa rispetta all'ultima in cui abbiamo centrato il secondo posto dietro al Bayern Leverkusen e davanti al Bayern Monaco qualificandoci per la Champions League dopo quindici anni. Un’impresa quasi miracolosa. Le pressioni ora sono diverse. L’anno scorso eravamo una sorpresa, un “underdog” che s’era salvato dalla retrocessione solo nello spareggio con l’Amburgo. Oggi invece tutti gli avversari danno il 110% contro di noi perché siamo tornati nell’élite del calcio, siamo in vetrina. La scorsa stagione il nostro unico impegno importante era il campionato, non c’erano straordinari europei. Quindi maggior freschezza, fisica e mentale. Quest’anno abbiamo come minimo 8 partite in più di Champions da disputare, con avversari di spessore. L’asticella s’è alzata al pari delle aspettative. Dobbiamo somatizzare tutto ciò. E aggiungo: abbiamo perso a Friburgo e pareggiato in casa 3-3 col Magonza, non sarebbe successo la scorsa stagione…".