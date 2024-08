Sterling alla Juventus: è davvero possibile?



Perché non è stato raggiunto un accordo

In un mercato sempre più dinamico e imprevedibile,con una trattativa di scambio di altissimo profilo, ma senza successo.Secondo quanto riportato da Sky, i due club hanno infatti esplorato la possibilità di uno scambio che avrebbe portatoa Londra e Raheem Serling a Torino.Il piano era ambizioso e avrebbe avuto un impatto notevole sul mercato internazionale. Tuttavia, nonostante l’impegno delle due società nel cercare di raggiungere un accordo, i costi elevati legati all'operazione hanno reso impossibile trovare un punto d’incontro., in scadenza tra un anno, rispetto a quello di Sterling, che è legato al Chelsea fino al 2027. A complicare ulteriormente le cose, c'è la differenza nei salari dei due giocatori: Sterling guadagna infatti 10 milioni di euro all’anno, il doppio rispetto ai 5 milioni di Chiesa. Questa disparità economica ha reso difficile la chiusura dell’accordo, portando le due squadre a rinunciare alla trattativa.Con queste premesse, sia Juventus che Chelsea hanno deciso di abbandonare l'idea di uno scambio che, se fosse andato in porto, avrebbe segnato uno dei colpi di mercato più sorprendenti della stagione.



