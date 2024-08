Ilsta affrontando una situazione senza precedenti all'inizio della stagione 2024/2025. Mentre 21 giocatori si allenano regolarmente agli ordini del nuovo allenatore Enzo, altri 20 sono stati esclusi dal progetto tecnico e sono alla disperata ricerca di una nuova squadra, per evitare di rimanere in tribuna almeno fino al prossimo gennaio.Tra i giocatori fuori dai piani di Maresca spiccano nomi di grande rilievo come Ben Chilwell e, soprattutto,, il calciatore più pagato della rosa dei Blues, che si trova con le porte chiuse in faccia e nessuna possibilità di rientrare nei piani della squadra. Questa situazione riflette un periodo di grande incertezza e caos all'interno del club londinese, che dovrà gestire non solo le sfide sul campo, ma anche quelle legate al mercato e alla gestione di una rosa sovraffollata.