sembra davvero in uscita dal. E lo dimostra anche il fatto che la sua maglia numero 7 è passata ufficialmente a Pedro Neto, come reso noto quest'oggi dallo stesso club inglese. La situazione del giocatore inglese, considerato fuori rosa a Londra, è monitorata anche dalla, a caccia di un esterno d'attacco e interessatasi a lui pure nell'ipotesi - che si è poi rivelata impossibile da concretizzare - di uno scambio con Federico Chiesa. La sensazione, comunque, è che il profilo di Sterling non sia economicamente compatibile con i parametri del club bianconero.