Stefanoha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla Juventus:- "Un mio ex compagno che servirebbe alla Juve di oggi? A parte Platini, il più forte di tutti, vedrei bene uno come Tardelli. Gli attributi di Marco sarebbero un valore aggiunto per questa Juve. Motta? Mi piace e la sensazione è che sia così anche per i giocatori, che sembrano seguirlo in tutto. I portieri della Juve? Szczesny mi ha stupito, con le sue qualità avrebbe potuto giocare ancora qualche anno ad alto livello. Di Gregorio mi piace, mi ricorda un po’ Peruzzi fisicamente: dopo l’eccellente campionato con il Monza, anche alla Juventus ha cominciato molto bene. Ma le partite di Champions saranno i veri esami, in ottica Nazionale".