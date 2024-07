Jean-Clair Todibo resta l'obiettivo principale della Juventus per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Come riportato da "Sportmediaset", il giocatore avrebbe già fatto la sua scelta: la preferenza è ovviamente per il club bianconero allenato da Thiago Motta. Il classe 1999 ha preso dunque una posizione netta e definita, respingendo la corte serrata del West Ham che, in realtà, un accordo con il Nizza l'aveva di fatto già trovato. Mai come in questo caso, però, la volontà del calciatore può giocare un ruolo determinante. Una sorta di assist in favore di Cristiano Giuntoli, chiamato a questo punto a non vanificare questo sensibile vantaggio.