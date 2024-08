Laè convinta di riuscire a chiudere il prima possibile l'affare per portare a Torino il centrocampista olandese classe 1998 Teundall'Atalanta. Operazione da circa 55 milioni di euro ed in fase di definizione come riferisce oggi SportMediaset. Thiago Motta infatti pensa di riuscire ad averlo a disposizione già formalmente per la prima gara di Serie A in programma lunedì prossimo alle ore 20.45 contro il Como, quindi in tempi decisamente brevi. Koopmeiners vuole solo la Juventus ma si lavora per l'accordo tra Juventus ed Atalanta che sembra essere vicino.