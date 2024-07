Il futuro attorno a Federicoresta nebuloso. L'ala dellanon sembra rientrare nei piani del club bianconero e potrebbe lasciare la squadra già in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito da Sportmediaset,si sarebbe informato sulla richiesta economica della Juve per la cessione del cartellino del giocatore. I Gunners però non sarebbero andati oltre ad un contatto esplorativo. Lasarebbe interessata a cedere il giocatore all'estero. Nell'ultima stagione il giocatore ha segnato 10 gol tra campionato e Coppa Italia.