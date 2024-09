, ala dellaclasse 1998, potrebbe saltare la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Argentina e Colombia. Secondo "Sportmediaset", il giocatore non desta preoccupazioni fisiche, ma si è allenato separatamente a causa di un fastidio al tallone. Per questo motivo, il ct Scaloni non dovrebbe rischiarlo. La Juventus monitora attentamente la situazione e attende il rientro di Gonzalez alla Continassa per valutare le sue condizioni in vista della partita di campionato contro l'Empoli, prevista per sabato prossimo.