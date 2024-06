Domenicoe la, un tormentone estivo ricorrente. Questa volta però potrebbe essere quella buona. Infatti, come riferisce SportMediaset in Serie B il Sassuolo non potrebbe permettersi l'ingaggio del giocatore di circa 3 milioni di euro netti a stagione. Inoltre, le potenzialità di Berardi non sono quelle di un calciatore di Serie B. La volontà neroverde quindi questa volta potrebbe esser quella di cedere l'attaccante. Dopo diversi tentativi, questa può essere davvero la volta buona per vedere a Torino Domenico Berardi.