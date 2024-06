Juventus, occhi su Jakub Kiwior

Spunta il nuovo nome per lain vista della prossima stagione. Si tratta di Jakub, in forza all'Arsenal. Stando a quanto riferisce SportMediaset il centrale difensivo piacerebbe molto a Thiago Motta.Il nuovo allenatore Thiago Motta infatti avrebbe chiesto al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di tentare l'assalto per il centrale difensivo classe 2000 dei Gunners. La richiesta economica del club di Premier League dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro. La Juventus potrebbe provare il colpo verso il mercato estivo.