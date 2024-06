Juventus, gli aggiornamenti su Calafiori

Uno degli obiettivi prioritari della Juventus per rinforzare la difesa è Riccardo Calafiori. Il giocatore del Bologna è stato individuato da tempo come il profilo ideale per i bianconeri. Giovane, italiano e con di piede mancino, come Giuntoli vorrebbe. Ecco, secondo SportMediaset però ci sarebbero delle difficoltà ad arrivare al giocatore.Il Bologna infatti, come aveva dichiarato anche Sartori, responsabile del mercato, non vorrebbe lasciar partire Calafiori e per questo fa richieste alte a chi lo vuole. La Juventus comunque continuerà a lavorare nelle prossime settimane per portare a termine l'operazione; Calafiori è un obiettivo primario.