Lavuole Teune Teun Koopmeiners vuole solo la Juventus. Il centrocampista olandese classe 1998 è ormai decisamente ai margini della rosa dei nerazzurri di Bergamo e aspetta solo che Juventus ed Atalanta trovino l'accordo per il trasferimento. Stando a quando riferisce SportMediaset il via libera sarà raggiunto soltanto quando il club della famiglia Percassi troverà un sostituto per Koop. Nelle ultime ore però avrebbe avviato i contatti con il padre agente di Lazarmostrando un loro interesse. Se la trattativa dovesse proseguire Koop si avvicinerebbe a Torino.