La Juventus ha messo nel mirino Todibo del Nizza come primo rinforzo della difesa. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà a Sportitalia, il club bianconero ha deciso di puntare sul difensore centrale francese. Dopo la trattativa col Nizza per Thuram, che oggi ha svolto le visite mediche con il club bianconero, la Juventus avrà una corsia preferenziale con il Nizza. Sempre secondo Pedullà, la Juventus avrebbe scartato anche Kiwior. Todibo nella scorsa stagione il difensore ha giocato 30 partite con il club francese, senza mai trovare la via della rete.