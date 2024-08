Secondo quanto riferito da Sportitalia, laavrebbe proposto allail cartellino diper andare a risolvere la questione portiere in casa viola. Tuttavia da parte del calciatore non è arrivato alcun tipo di segnale di apertura alla possibilità di approdare in Toscana. Il portiere polacco, di fatto finito ai margini del progetto bianconero dopo l'arrivo di Michele Di Gregorio dal Monza, ha preferito prendere ancora un po' di tempo prima di decidere che cosa fare del proprio futuro. Va ricordato, infatti, che l'ex portiere di Arsenal e Roma è legato alla Juventus per un altro anno. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025.