Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha dato un importante aggiornamento sul futuro di, tutt'altro che certo di rimanere allanonostante il recente prolungamento del contratto fino al 2026. Sul difensore classe 1994, infatti, si registrano diversi club interessati: dall'Arabia, l'Al-Shabab ha offerto un triennale da 6 milioni di euro al giocatore. Non mancano, tuttavia, gli estimatori anche nel campionato di Serie A: l'Atalanta stima molto il giocatore e lo valuterebbe nell'ipotesi di rinforzare il pacchetto difensivo di Gian Piero Gasperini. Così come Alberto Gilardino non disdegnerebbe il suo arrivo per puntellare la difesa del Genoa.