Laha ufficializzatonella giornata di oggi. Il tecnico è pronto a prendere il controllo della squadra, mentre ci sarà Cristiano Giuntoli a lavorare sul mercato in entrata e anche in uscita.è un giocatore che piace al. Secondo Sportitalia, la, con il club rossonero che aveva rallentato causa commissioni esose richieste dall'agente Kia, lo stesso di. Tuttavia lasembra avere altre priorità rispetto all'olandese, il tutto si è limitato ad una semplice richiesta di informazioni. In questa stagione l'attaccante ha segnato 11 gol e confezionato 5 assist.