Nico Gonzalez-Juventus: oggi giornata decisiva?

Si, sono davvero le ore decisive per il possibile passaggio di Nico Gonzalez alla Juventus. Dopo settimane di trattativa, siamo arrivati al momento cruciale dell'operazione e i bianconeri si avvicinano sempre di più ad ingaggiare l'esterno della Fiorentina. Oggi sono attesi ulteriori sviluppi.La giornata odierna può essere quella della svolta definitiva per Nico Gonzalez, che aspetta la Juventus e ha messo dietro tutte le altre opportunità. Secondo quanto riferisce Sportitalia, è prevista per oggi una possibile videoconferenza tra i due club.