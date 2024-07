Weston McKennie è tornato alla Continassa nella giornata di giovedì 25 luglio. Prima il rituale delle visite mediche, poi subito in campa per intraprendere una fase di lavoro personalizzato, a seguito della Copa America disputata in patria con la maglia degli Stati Uniti. Il futuro del centrocampista texano, tuttavia, rimane ancora tutto da definire. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, il classe 1998 - il cui contratto scadrà il 30 giugno 2025 - ha sin qui rifiutato la corte di due club: il primo è ovviamente l'Aston Villa, club verso il quale la Juventus voleva indirizzarlo nell'economia della trattativa per Douglas Luiz, ma le cui condizioni non sono state accettate dall'ex Schalke. Secondo Pedullà ci sarebbe anche un altro club al quale il numero 16 bianconero avrebbe detto di no.