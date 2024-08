e la Juventus è una trattativa che prosegue a capo fitto. La dirigenza bianconera vorrebbe chiudere l'affare in tempi brevi per regalare al tecnico Thiago Motta un rinforzo per la sua Juventus complici anche gli infortuni di Timothy Weah e Khephren Thuram. Stando a quanto riferisce Sportitalia oggi dopo pranzo sono attesi sviluppi sulla trattativa per portare a Torino Nico.Dopo pranzo infatti la Juventus recapiterà alla Fiorentina un'ultima offerta per l'esterno argentino. Si tratterà dell'offerta definitiva. Si parlerà anche di Filip Kostic ma sarebbe comunque un'operazione separata.