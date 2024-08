Laè al lavoro per piazzare gli esuberi dal mercato. Stando a quanto riferisce Sportitaliarifiuta,rifiuta ed anchechiude le porte. Basterebbe però sbloccare la cessione di almeno uno tra i tre per poter alzare l'offerta al Manchester United per il prestito di Jadon Sancho. La Juventus per Sancho offre 5-6 milioni (ingaggio compreso) che guadagna 20 lordi. Bisogna però aumentare l'offerta per convincere i Red Devils ad aprire le porte a questa trattativa. Quindi si aspetta e si lavora sul fronte uscite.