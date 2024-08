Le quotazioni diallastanno aumentando, con i bianconeri in contatto diretto con la Fiorentina. Il club viola, però, non sembra disposto ad accettare contropartite tecniche, soprattutto se si tratta di giocatori con richieste d'ingaggio elevate come McKennie. Anche l'Atalanta aveva mostrato interesse per l'argentino, ma la squadra bergamasca è ora meno coinvolta, orientata verso la ricerca di una prima punta dopo l'infortunio di Scamacca. La Juventus, quindi, sembra in pole position per l'acquisto di Gonzalez, cercando di rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della nuova stagione. Lo riporta Sportitalia.