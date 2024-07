Chi è Galeno

Galeno Juve, la situazione

Lacontinua a muoversi sul mercato per rinforzare il proprio attacco, e tra i nomi che stanno emergendo con sempre maggiore insistenza c'è quello di, esterno brasiliano, con passaporto portoghese, in forza al Porto. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sportitalia, il club bianconero avrebbe già avviato i primi contatti con gli agenti del giocatore, richiedendo informazioni dettagliate sulla sua situazione contrattuale e sulle eventuali cifre necessarie per portarlo a Torino.Galeno, classe 1997, si è messo in evidenza nelle ultime stagioni per le sue doti tecniche e la capacità di saltare l'uomo, attirando l'interesse di diverse squadre europee. La Juventus vede in lui un profilo ideale per rafforzare le proprie fasce offensive, puntando sulla sua velocità e abilità nel dribbling.L'operazione, tuttavia, non sarà semplice, dato che il Porto non sembra disposto a lasciar partire il giocatore senza una significativa offerta economica. La Juventus dovrà quindi valutare attentamente la situazione, considerando anche le possibili cessioni necessarie per finanziare l'acquisto di Galeno e mantenere l'equilibrio finanziario del club.