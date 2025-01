Sportitalia - Juventus, nuovi contatti per Adeyemi

AFP via Getty Images

Secondo Sportitalia, laha avuto contatti recenti per Karim, ma un trasferimento immediato è improbabile. L’attaccante del Borussia Dortmund, cercato anche dal Napoli e da club inglesi, ha deciso di non lasciare il club in questa sessione. Adeyemi considera conclusa la sua esperienza in Germania, ma preferisce attendere l'estate per una scelta più ponderata. Già la scorsa estate Cristiano Giuntoli aveva ricevuto il suo gradimento. La valutazione del giocatore è tra i 40 e i 45 milioni, ma la Juve punta a giugno o luglio per un assalto concreto, consapevole della concorrenza.