Moiseallaè un'ipotesi che sta prendendo sempre più piede. L'attaccante classe 2000 infatti non rientra nei piani della Juventus per la prossima stagione ed è alla ricerca di una squadra per il riscatto, dopo la stagione scorsa con zero reti messe a referto. Un risultato decisamente da rivedere per un attaccante, sopratutto per uno del livello di Moise. Il suo contratto con la Vecchia Signora inoltre è in scadenza tra un anno, senza al momento aver avviato la trattative per il rinnovo. Stando a quanto riferisce Sportitalia la Juventus non avrebbe mai chiesto 20 milioni di euro per la cessione del classe 2000, essendo infatti in scadenza il centravanti.