Lavuoleindividuato come rinforzo ottimo per la nuova rosa del nuovo allenatore Thiago Motta. Stando a quanto riferisce Sportitalia la Vecchia Signora è pronta a mettere sul tavolo tre contropartite per arrivare all'esterno argentino. Si tratterebbe di tre esuberi: Weston McKennie, Arthur che già ha giocato in viola e sarebbe molto gradito, e anche Filip Kostic che sta trattando con alcuni club esteri. Per ora soltanto una proposta, ma potrebbe concretizzarsi perchè Nico alla Juventus piace molto, ci saranno sicuramente novità a stretto giro sulla trattativa.