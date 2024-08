Teun Koopmeiners continua ad essere l'obiettivo numero uno di mercato della Juventus. Secondo quanto riferito da Sportitalia, i bianconeri sarebbero pronti ad avanzare con una nuova offensiva che si possa avvicinare alle richieste dell'Atalanta, spingendo il club bergamasco a lasciare partire il centrocampista olandese, autentico pallino di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. La Juventus, al netto di una proposta da 45 milioni già rispedita al mittente dalla Dea, è consapevole di dover forzare la mano per assicurarsi il cartellino del classe 1998. Non è dunque da escludere che a stretto giro di posta il club bianconero possa ripresentarsi al tavolo della trattativa per piazzare un nuovo scatto. Che a Torino si augurano sia quello decisivo.