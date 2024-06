Nelle ultime ore il difensore in uscita a zero dall'Atletico Madrid Marioè stato accostato alla Juventus come possibile pretendente per il giocatore. Stando a quanto riferisce Sportitalia non ci sono margini per il trasferimento del giocatore a Torino all'ombra della Mole. La Juventus invece avrebbe anche deciso di provare a resistere a qualsiasi offerta, anche le più allettanti, per Gleisonnel corso del mercato estivo ritenendolo incedibile. L'obiettivo numero uno è quello di Riccardo Calafiori per la difesa, non è facile ma si spera di riuscirci.