Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, non c'è nessun allarme in casarelativo ad una possibile cessione dinel corso della sessione estiva attualmente in corso. Alcune dichiarazioni rilasciate dal brasiliano in Nazionale sono state mal interpretate e, in tal senso, Cristiano Giuntoli - nel corso di un vertice svoltosi nelle scorse ore alla Continasaa - ha ribadito a Thiago Motta l'assoluta incedibilità del pilastro difensivo verdeoro, destinato a ricoprire il ruolo di leader all'interno del pacchetto arretrato in dotazion al tecnico italo-brasiliano.